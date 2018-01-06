وحسب رويترز، قال زعيم المعارضة عمران خان نجم الكريكت السابق والمرشح ليكون رئيس الوزراء المقبل، إن الوقت قد حان لفك الارتباط مع الولايات المتحدة وتقليص الوجود الدبلوماسي والمخابراتي الأميركي في منطقة استراتيجية حساسة.

وتتهم واشنطن باكستان بلعب "لعبة مزدوجة" بمساعدة حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني على إحداث الفوضى في أفغانستان. وتنفي إسلام آباد ذلك وتتهم الولايات المتحدة بعدم احترام تضحياتها الهائلة في محاربة الإرهاب في ظل سقوط ضحايا بعشرات الآلاف.

وقال آصف لتلفزيون كابيتال المحلي في وقت متأخر الخميس "سلوك الولايات المتحدة ليس سلوك حليف أو صديق. إنها صديق دائما مايخون".

ورددت مجموعات صغيرة من الطلبة هتافات "الموت لأميركا" و"الموت لترامب" وأحرقوا العلم الأميركي وصورا لترامب بعد صلاة الجمعة في العاصمة إسلام اباد ومدينة لاهور في شرق البلاد. وانتهت المظاهرات المنظمة سريعا.

وقد تدفع العلاقات المتدهورة باكستان أكثر فأكثر للاقتراب من الصين التي دعمت إسلام اباد بعد الأزمة التي أعقبت تغريدة ترامب. ويقول محللون إن دعم بكين الدبلوماسي والمالي يعزز أيضا موقف باكستان.

وانتقدت وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بتغير الأهداف بعد أن أكدت الولايات المتحدة أنها ستعلق كل المساعدات الأمنية التي يعتقد أن قيمتها 900 مليون دولار على الأقل إلى أن تكف باكستان عن مساعدة المتشددين.

وقال خان، زعيم المعارضة الباكستانية، إن تغريدة ترامب وتعليقات أميركية أخرى جزء من "محاولات متعمدة لإذلال وإهانة الأمة الباكستانية".

وأضاف في بيان "حان الوقت لكي تفك باكستان ارتباطها بالولايات المتحدة" داعيا إلى التخلص فورا من الأعداد الزائدة بشكل مفرط من الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين وأفراد المخابرات الأميركيين في باكستان.