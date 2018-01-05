وأعلن الحوثيون إطلاق الصاروخ عبر قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لهم، فيما أكد تلفزيون "الإخبارية" السعودي على حسابه على "تويتر" أن "قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا فوق نجران".

ودأب المتمردون الحوثيون على إطلاق صواريخ باليستية بشكل متزايد، في ظل تزويد إيران للميليشيات المتمردة بمنصات إطلاق هذا النوع من الصواريخ.

واعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي صواريخ عدة في السابق، أعقبها قصف جوي لمنصات الإطلاق داخل الأراضي اليمنية.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، في 20 ديسمبر الماضي، إن صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية على العاصمة السعودية الرياض "يحمل جميع بصمات هجمات سابقة باستخدام أسلحة قدمتها إيران".