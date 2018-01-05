وحسب رويترز، قال مرفق نوفاسكوشيا باور في موقعه على الإنترنت، إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 17 ألف شركة ومنزل في إقليم نوفاسكوشيا الكندي. وألغيت أو تأجلت معظم الرحلات الجوية من وإلى مطار هاليفاكس ستانفيلد.

وقالت متحدثة إن 85 رحلة ألغيت الخميس بسبب عواصف ثلجية أثرت على الملاحة في مطارات بأقاليم "يو برونزويك" ونوفا شكوتيا وجزيرة الأمير إدوارد.

وأطلق خبراء الأرصاد اسم "قنبلة الطقس" على العاصفة سريعة التطور التي تصاحبها رياح عاتية وثلوجا.

وقال جين-فيليب بيجن خبير الأرصاد الكندي عبر الهاتف إن من المتوقع أن تشهد بعض مناطق كندا رياحا سرعتها 110 كيلومترات في الساعة فضلا عن توقعات بسقوط ثلوج في بعض مناطق إيسترن كيبيك يصل منسوبها إلى 50 سنتيمترا.