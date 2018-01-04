واهتمت جلسة الأسئلة والأجوبة بالعديد من المواضيع بشأن الحياة داخل المحطة الفضائية والبحث في مجال الفضاء وعلاقته بالمجال الطبي الإحيائي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة حاليا في هذه البعثات الفضائية، والجهود المبذولة لاستشكاف الفضاء وأيضا المهمات المستقبلية ل (إي.إس.إس)، خاصة الوقاية من الكوارث الطبيعية من خلال مراقبة الشظايا الفضائية ومخاطر المذنبات.

وجرى الاتصال الفضائي، الذي تم بث أطواره بشكل كامل ومباشر على الشبكات الاجتماعية لمؤسسة "ك.إس.إف" للفضاء، بحضور مسؤولين مغاربة وممثلين عن وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (إسا) والعديد من الباحثين المغاربة والأجانب.

يذكر أن محطة الفضاء الدولية (إي.إس.إس) توجد في مدار أرضي منخفض على ارتفاع يبلغ حوالي 400 كيلومتر، وتدور 16 مرة حول الأرض في اليوم الواحد منذ إطلاقها في عام 1998.

ويشتغل في هذه المحطة بصفة دائمة طاقم دولي مكرس للبحث العلمي في مجال الفضاء.