وتعثرت المرأة عند عتبة المصعد وارتمت بداخله، في حين بقيت الأخرى بالخارج. وأغلق المصعد أبوابه على الفور وأخذ بالصعود حتى 3 طوابق قبل أن يتوقف بعد أن سحق ساقها.

وأظهر التسجيلات التي وثقت الحادثة محاولة المرأة دفع ساقها إلى داخل المصعد حيث بقيت أبوابه مواربة، إلا أنها فشلت في ذلك إلى حين توقف المصعد عن التحرك تماما.

وذكرت تقارير إخبارية في الصين أن ساق المرأة الضحية تم قطعها من تحت الركبة من جراء الحادث الذي وصفته وسائل إعلام محلية بأنه "مروع".

تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع في 21 يونيو الماضي في شانغهاي، إلا أن اللقطات لم تظهر سوى أمس الثلاثاء، وفق ما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الأربعاء.