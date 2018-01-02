وستبدأ الظاهرة، التي وصفتها ناسا، بـ"القمر الأزرق الدموي العظيم"، في 31 يناير الجاري، وذلك بعد أيام على ظاهرة قمرية أخرى.

وكان الناس قد شاهدوا بالفعل ظاهرة قمر الذئاب يوم رأس السنة عندما ظهر بحجم أكبر بنسبة 14 في المئة، وبضوء أسطع بنسبة 30 في المئة.

ويعزو العلماء هذ الظاهرة لوصول القمر إلى أقرب نقطة مدارية له إلى الأرض.

لكن المشهد القادم هو الأكثر إثارة، حيث ذكرت وكالة الفضاء أن القمر العملاق القادم سيكون منظورا من غرب أميركا الشمالية عبر المحيط الهادئ إلى شرق آسيا.

وظاهرة الأقمار الزرقاء تحدث كل عامين ونصف العام في المتوسط، ولكن آخر كسوف كلي للقمر الأزرق حدث في أواخر عام 1866.

والقمر الأزرق هو الاسم الذي يطلق على القمر الكامل الثاني في الشهر الميلادي.