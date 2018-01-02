أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مصدر في البنك المركزي المصري، لرويترز إن بلاده سددت التزامات وديون بنحو 30 مليار دولار في 2017، لافتا إلى أنها ستسدد أكثر من 12 مليار دولار في 2018، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
ووفقا لتلك الأرقام فإن مصر ستسدد أكثر من نصف ديونها في عامي 2017 و2018.
على صعيد آخر، انخفض العجز التجاري في أول 11 شهرا من عام 2017 بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي بقيمة بلغت 12 مليار دولار.