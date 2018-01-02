وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

ووفقا لتلك الأرقام فإن مصر ستسدد أكثر من نصف ديونها في عامي 2017 و2018.

على صعيد آخر، انخفض العجز التجاري في أول 11 شهرا من عام 2017 بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي بقيمة بلغت 12 مليار دولار.