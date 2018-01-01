وقال مصدر بالجيش الإسرائيلي إنه من بين التهم "مهاجمة ضابط وجندي، بالإضافة إلى 5 أحداث أخرى هاجمت فيها أفراد قوات الأمن، وألقت باتجاههم الحجارة، واعترضت عملهم، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها".

كما تم تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان التميمي، والدة عهد، بسبب "مشاركتها في حادث الاعتداء بالإضافة إلى مشاركتها في حادث آخر في 8 ديسمبر، وبالتحريض على شبكة فيسبوك".

وأشار المصدر إلى أنه "مع تقديم لائحة الاتهام، طلبت النيابة العسكرية تمديد فترة اعتقال الاثنين حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن".

وقالت غابي لاسكي محامية عهد للصحفيين قبل أن تبدأ جلسة الاستماع الخاصة بها في محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله، إن التهم تتضمن الاعتداء بالضرب وتتعلق بـ 6 حوادث مختلفة.