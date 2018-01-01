أما آخر المناطق التي ستستقبل العام الجديد، فهي جزر تابعة للولايات الأميركية لكنها غير مأهولة، ويتعلق الأمر بكل من جزر بيكر وهاولاند.

ونقلت سكاي نيوز عربية احتفالات عواصم ومدن عربية بالعام الجديد، في كل من أبوظبي ودبي والقاهرة وبيروت وبيت لحم.

وقضى الآلاف من سكان دبي الساعات الأخيرة من عام 2017 والأولى من عام 2018، أسفل برج خليفة أعلى مبنى في العالم، الذي ازدان بالليزر والموسيقى الصاخبة بدلا من الألعاب النارية، احتفالا بالعام الجديد.

وفي العاصمة أبوظبي كانت جزيرة المارية مسرحا للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد، حيث رصد الآلاف اللحظات الأولى لعام 2018.

وشاهد الآلاف من المقيمين في أبوظبي الألعاب النارية التي أضاءت السماء في عدة مناطق، منها جزيرة المارية وكورنيش المدينة.

وكانت نيوزيلاندا أول دولة في العالم تحتفل باستقبال العام الجديد، وتزينت سماء مدينة أوكلاند، بالألعاب النارية. كما شهدت الواجهة البحرية للمدينة احتفالات وعروضا متنوعة.

كما احتفلت العاصمة الروسية موسكو بالعام الجديد، حيث أضاءت الألعاب النارية سماء المدينة.

واحتفلت أستراليا باستقبال العام الجديد، 2018. وشهدت عدد من المدن احتفالات ضخمة أهمها مدينة سيدني، التي تزينت سمائها بالألعاب النارية.

وفي الصين، شهدت البلاد ألعابا نارية صخمة، وحفلات غنائية، حضرها الآلاف، إضافة إلى احتفالات ضخمة في تايوان، حيث أُشعلت الألعاب النارية بطريقة خاصة، تابعها سكان العاصمة تايبي، وعدد من الزوار والسياح.

واستقبلت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، العام الجديد، بحضور حشود كبيرة، فيما زينت الألعاب النارية ساحات وسط العاصمة، كما شهدت مناطق أخرى مثل جزيرة بالي احتفالات كبيرة.