وتمهد الخطوة لعرض المشروع على الكنيست الإسرائيلي (الكنيست) ليجري تبنيه هناك ويصبح ملزما لحكومة تل أبيب.

وكان المئات من أعضاء الحزب قد عقدوا مؤتمرا استثنائيا من أجل هذه الغاية، التي تأتي بعد أقل شهر من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وهذا المؤتمر الاستثائي الأول للحزب بعد خطة "فك الارتباط" التي انسحب بموجبها جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005.

وبدأ قادة وأعضاء في الحزب الإعداد لمشروع القرار بعد قرار ترامب الذي فجر غضبا عربيا وإسلاميا وأثار حتى حفيظة حلفاء أميركا الغربيين.