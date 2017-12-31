وصلى البابا من أجل الضحايا الـ10 الذين سقوطا برصاص مسلح ألقت السلطات القبض عليه لاحقا، وصلى أيضا من أجل أن "يهدي" الله "قلوب" مرتكبي أعمال العنف، وفق "رويترز".

وهاجم إرهابي متجرا في ضاحية حلوان وقتل اثنين فيه بالرصاص، قبل أن يتوجه لاحقا إلى كنيسة مارمينا حيث قتل 7 أشخاص في محيطها وتوفي مصاب في وقت لاحق متأثر بجروحه.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه بعد إصابته بجروح، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.