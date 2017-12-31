وجرى نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة، وتفكيك معمل لصناعة المتفجرات للحوثيين في الخوخة والمناطق المحيطة بها.

وقال مصدر عسكري بجبهة الساحل الغربي إن الفرق الهندسية تواصل عملها في تطهير المناطق المحررة التي زرعها الانقلابيون بآلاف الألغام والعبوات الناسفة، فضلا عن إزالة الألغام البحرية التي نشرتها الميليشيات الموالية لإيران بشكل كثيف وعشوائي.

وتتعمد ميليشيات الحوثي زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي يتم طردها منها.

وأظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية أن الميليشيات زرعت أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دوليا، أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين.