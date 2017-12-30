وأعاد ترامب، نشر مقطع من خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر هاجم فيه النظام الإيراني، وقال فيه إن العالم بأسره يدرك بأن "شعب إيران الطيب يريد التغيير".

وفي وقت سابق من السبت، نشر الرئيس الأميركي تغريدة بخصوص الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدن إيرانية عدة، ضد الفساد وغلاء الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية.

وقال ترامب في التغريدة إن العالم يراقب ما يحدث في إيران من قمع واعتداء على المتظاهرين، مرفقا التغريدة بوسم (هاشتاغ): "#IranProtests"

وأضاف "تقارير كثيرة حول الاحتجاجات السلمية التي يخوضها المواطنون الإيرانيون الذين تضرروا من فساد النظام وإهدار ثروات البلاد لتمويل الإرهاب في الخارج".

وتابع "يجب على الحكومة الإيرانية احترام حقوق شعبها. بما في ذلك الحق في التعبير. العالم يراقب!"

وتأتي التغريدة في أعقاب اعتقال السلطات الإيرانية 52 شخصا في مدينة مشهد (شمال شرق) التي تعد مركزا دينيا مهما في إيران، خلال الاحتجاجات.