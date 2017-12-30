وقالت المصادر إن خمسة من المتمردين بينهم القيادي الميداني الملقب بـ "أبو هاشم" أصيبوا في المواجهات التي تمكنت القوات الشرعية فيها من السيطرة على مناطق عقبة مالح وحذية وحجلان بمديرية ناطع بالبيضاء، كما أسرت قوات الشرعية خلال هذه المواجهات 11 متمردا بينهم القيادي الميداني الملقب بـ"أبو مرتضى".

وتأتي هذه التطورات فيما تواصل قوات الشرعية والمقاومة الشعبية معاركها ضد الميليشيات، إذ اقتربت من الطريق الرئيسي الرابط بين البيضاء ومحافظة ذمار المجاورة.

وتخوض قوات الشرعية قتالا لاستكمال السيطرة على مديرية ناطع، وتسعى لبسط سيطرتها على مديرية الملاجم المجاورة، تمهيدا للسيطرة على الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء وذمار.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عدة غارات على مواقع الميليشيات الإيرانية في رأس عقبة مالح بالبيضاء، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

استهداف قبيلة الحداء

وفرضت الميليشيات الإيرانية إجراءات أمنية مشددة على مداخل مدينة ذمار وهي مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، خاصة مداخل قبيلة الحداء وأخضعت العابرين للتفتيش الدقيق.

وتأتي هذه الإجراءات بعد اشتباكات بين قبائل الحداء والميليشيات، على خلفية محاولة الحوثيين فرض التجنيد الإجباري على قبائل محافظة ذمار، ومنها قبائل الحداء.

وتعتبر ذمار منذ اندلاع الحرب المصدر الأول للمقاتلين في صفوف الميليشيات الإيرانية.

جبهة الساحل الغربي

وفي جبهة الساحل الغربي، أوقعت غارات التحالف العربي لدعم الشرعية 25 قتيلا في صفوف الميليشيات الإيرانية بعدما استهدفت المقاتلات تجمعات للميليشيات في مديرية الجراحي في محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية أن الميلشيات طوقت المكان عقب الغارة ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان. وتلجأ عناصر الميليشيات إلى المزارع ومناطق الزراعات الكثيفة للاحتماء من قصف الطيران .