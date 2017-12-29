وقالت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك على حسابها الرسمي في تويتر، إن 15 مدنيا على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة حريق شب في حي برونكس بالمدينة.

وأوضحت تيفاني فيليبس، الضابطة في شرطة المدينة، أن إدارة الإطفاء نشرت أكثر من 160 عاملا من موظفيها في مكان الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء أن رجالها تمكنوا من إنقاذ 12 شخصا من وسط الحريق، الذي بدأ في الطابق الأول من المبنى قبل أن يلتهم الطوابق العليا.

وقال مفوض إدارة الإطفاء دانيال نيغرو "إن هذه المأساة، بلا شك، تاريخية في حجمها. قلوبنا مع كل عائلة فقدت أحد أفرادها".

وأشارت إدارة الأطفاء إلى أنه تم العثور على القتلى في أكثر من طابق من المبنى، وأن أعمارهم تتراوح بين عام واحد وأكثر من 50 عاما.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، إن "هذا أسوأ حريق تشهده المدينة في ربع قرن. إن هذه المأساة واحدة من أسوأ الخسائر بسبب حريق منذ سنوات عدة".