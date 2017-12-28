وأوضحت اللجنة الوطنية الانتخابية في ليبيريا، أن ويا فاز في جولة الإعادة بنسبة 61,5 في المائة، بعد فرز 98,1 في المائة من الأصوات.

في المقابل، حصل نائب الرئيسة جوزف بواكاي، خصم ويا في الانتخابات، على 38,5 بالمائة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان ويا أحد نجوم ناديي باريس سان جيرمان وميلانو وتشيلسي في تسعينيات القرن الماضي، وسيتولى مهامه في 22 يناير 2018 خلفا للرئيسة إيلين جونسون سيرليف.

وستكون هذه أول عملية انتقال ديمقراطية منذ أكثر من 70 عاما، في البلد الناطق بالإنجليزية في غرب أفريقيا.