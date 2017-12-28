وقال بوتن "بالأمس تم تنفيذ عمل إرهابي في سان بطرسبرغ"، وذلك في كلمة ألقاها أثناء حفل لتوزيع الأوسمة على عسكريين روس، شاركوا في العملية العسكرية في سوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن فرع وزارة الطوارئ في سان بطرسبرغ، أن عبوة تحتوي على 200 غرام من المواد الناسفة انفجرت في منطقة تخزين حقائب المتسوقين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار في متجر التسوق في ضاحية كالينينسكي شمال غرب المدينة، حيث وصلت لجنة خبراء للتحقيق في الانفجار.

وقالت هيئة الطوارئ الروسية أن 10 أشخاص أصيبوا، بينما أُجلي أكثر من 50 آخرين إثر الانفجار، حيث دفعت الشرطة بتعزيزات عسكرية إلى الموقع.

وفي أبريل وقع تفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرغ خلف 16 قتيلا وأكثر من 60 مصابا.