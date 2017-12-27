وأكد جابر، الذي يتولى أيضا منصب السفير السعودي في اليمن، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان العربي من العاصمة المصرية القاهرة، تحقيق عدة نجاحات بفضل "تعاون هذه القيادات العسكرية"، ولاسيما في محافظة الحديدة.

وأكد السفير السعودي أن دول التحالف العربي لا تتحرك إلا وفقا للقوانين والقرارات الدولية.

وفي هذا الإطار أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي دعم المنظمة العربية للشرعية في اليمن.

يذكر أن البرلمان العربي يجتمع في القاهرة حتى الخميس، لمناقشة الأوضاع العربية الراهنة، وعلى رأسها التداعيات في اليمن والقرار الأميركي بشأن القدس ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.