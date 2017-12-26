ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن رئاسة أركان الجيش التركي، أن رئيس الأركان خلوصي أكار اجتمع، الاثنين، مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي والقطري غانم بن شاهين الغانم.

والأحد بدأ أردوغان جولة أفريقية، تستمر حتى الأربعاء وتشمل السودان وتشاد وتونس.

وزيارة أردوغان إلى الخرطوم هي الأولى لرئيس تركي للسودان منذ استقلاله عام 1956.

والثلاثاء أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن السودان وتركيا وقعتا اتفاقات للتعاون العسكري والأمني، خلال زيارة أردوغان.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في مطار الخرطوم في ختام زيارة الرئيس التركي، تحدث غندور عن "اتفاقيات تم التوقيع عليها" الاثنين، من بينها "إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية".

وأضاف أن "وزارة الدفاع السودانية منفتحة على التعاون العسكري مع أي جهة، ولدينا تعاون عسكري مع الأشقاء والأصدقاء ومستعدون للتعاون العسكري مع تركيا".

وأضاف غندور: "وقعنا اتفاقية يمكن أن ينجم عنها أي نوع من أنواع التعاون العسكري".

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه "تم توقيع اتفاقيات بخصوص أمن البحر الأحمر"، مؤكدا أن تركيا "ستواصل تقديم كل الدعم للسودان بخصوص أمن البحر الأحمر".