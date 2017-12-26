وغداة إعلان غواتيمالا نيتها نقل سفارتها إلى القدس، قالت هوتوفلي، للإذاعة العامة الإسرائيلية، "نحن على اتصال بعشر دول على الأقل بعضها في أوروبا" لتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

ولم تكشف المسؤولة الإسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن "اعلان ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الآن سوى مقدماته".

وأوردت الإذاعة العامة، نقلا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية، أن هندوراس والفليبين ورومانيا وجنوب السودان، بين الدول الذي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها أوضحت أن الأمر يقتصر حاليا على اتصالات، ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول إلى القدس في موعد وشيك.

وأعلن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، الأحد، أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في قرار رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكنه لقي تنديدا شديدا من قبل الفلسطينيين باعتباره "عملا مخزيا".