وقالت المصادر نفسها إن المليشيات الحوثية فشلت في إطلاق صاروخ من منتزه "فرح لاند"، مما أدى إلى سقوطه في منطقة قريبة من المنتزه في محيط القبر المصري بمنطقة عصر.

وسقط الصاروخ في منطقة مأهولة، ما اسفر عن مقتل المدنيين العشرة، الذين ينتمون إلى أسرة واحدة، حسب ما أوضحت المصادر في الحكومة الشرعية.

ودأبت ميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ احتلال العاصمة ومناطق اخرى قبل سنوات، على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه المناطق المحررة والأراضي السعودية,

وتزود إيران ميليشيات الحوثي بالصواريخ، وفي 19 ديسمبر الجاري اعترضت السعودية أيضا صاروخا باليستيا فوق الرياض، وذلك بعد أسابيع على التصدي لصاروخ آخر فوق مطار الملك خالد بالرياض.

وفي الأسبوع الماضي، عرضت الولايات المتحدة أجزاء من أسلحة إيرانية حصل عليها الحوثيون، وقالت إن الأجزاء دليل قاطع على أن إيران تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وتضمنت هذه الأجزاء بقايا محترقة لصاروخ باليستي قصير المدى مصنوع في إيران أطلق من اليمن في هجوم 4 نوفمبر، بالإضافة لطائرة بدون طيار وأسلحة مضادة للدبابات عثر عليها في اليمن.