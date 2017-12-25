وكان الرئيس التركي يلقي خطابا في محافظة شرناق، عندما اندفع الشاب حسين دميركان على المسرح وأمسك بأردوغان في محاولة لاحتضانه.

من جانبه، دفع أردوغان الشاب بقوة، وظهرت على وجهه ملامح الغضب، فيما هجم الحراس عليه وأبعدوه بالقوة.

وتم اقتياد الشاب إلى خارج القاعه واحتجازه، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أن أكد أنه لم يرغب سوى في احتضان الرئيس، وفق ما ذكر موقع "حرييت" التركي.