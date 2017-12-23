وتشهد الفلبين كل سنة حوالى عشرين عاصفة وإعصارا، لكن مينداناو، الجزيرة الجنوبية الكبرى البالغ عدد سكانها حوالى 20 مليون نسمة، غالبا ما تبقى بمنأى عنها.

وبعدما ضربت مينداناو الجمعة، واصلت العاصفة "تمبين" طريقها غربا فعبرت فوق بحر سولو ترافقها رياح بلغت سرعتها 95 كم في الساعة.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة عصر السبت الطرف الغربي لجزيرة بالاوان، بحسب الأرصاد الجوية الفلبينية.