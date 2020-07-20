أبوظبي - سكاي نيوز عربية في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن بغداد تعمل على تكريس شراكتها مع دول الجوار لتخفيف التوتر في المنطقة وتجاوز آثار وباء كورونا. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}