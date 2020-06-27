أبوظبي - سكاي نيوز عربية رد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، على تهديدات ميليشيات بالفوضى بعد توقيف عدد من كتائب حزب الله العراقي، وأكد رسول في لقاء مع سكاي نيوز عربية، أن السلطات تعمل على استعادة هيبة الدولة. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}