أبوظبي - سكاي نيوز عربية أصاب رحيل أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي الوسط الرياضي العربي والعراقي بالصدمة. وفي مقابلة على الهواء مع سماي نيوز عربية لم يتمالك اللاعب السابق جبار هاشم نفسه وانهمر بالبكار لفراق صديقه. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}