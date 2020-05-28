حيدر الأسدي - بغداد يواجه تنظيم داعش في العراق إرباكا في هيكليته التنظيمية بعد مقتل عدد من قادته مؤخرا. وكانت القوات العراقية بالتعاون مع طيران التحالف الدولي، نفذت عمليات استباقية ضد التنظيم، قتل واعتقل فيها عدد من قياداته. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}