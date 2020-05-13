أبوظبي - سكاي نيوز عربية تشنُ جهات موالية لإيران في العراق، حملات عدائية ضد رئيس الوزراء العراقي المعين حديثا مصطفى الكاظمي، وذلك بعد خطاب له حدد فيه معالم سياسته وسلسلة إجراءات اتخذها، اعتبرتها جهات عراقية مرتبطة بإيران. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}