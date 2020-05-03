أبوظبي - سكاي نيوز عربية لايزال مخيم " دار شكران" للاجئين السوريين في أربيل يخضع لإجراءات حظر التجول، رغم زوالها داخل مدن إقليم كردستان العراق، مما تسبب في منع بعض أقارب اللاجئين من مغادرة المخيم، بعد زيارتهم لهم. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}