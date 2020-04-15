أبوظبي - سكاي نيوز عربية وجهت رائدة فضاء أميركية من أصول عراقية من داخل المحطة الدولية للفضاء، رسالة خاصة لأطفال العراق. وقالت رائدة الفضاء "جيسيكا مير" التي تخوض رحلة مدتها 7 أشهر، إنّها تسعى لرسم الابتسامة على وجوه أطفال العراق. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}