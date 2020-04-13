أبوظبي - سكاي نيوز عربية أطلقت إعلامية عراقية مبادرة "صنع في البيت" من أجل مساعدة الأسر المختلفة على البقاء في المنزل خلال أوقات حظر التجول الوقائي، وذلك من خلال صناعة أشياء مختلفة بحرف يدوية ثم عرضها للبيع. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}