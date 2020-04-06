أبوظبي - سكاي نيوز عربية تعرضت الدكتورة العراقية علياء الكندي، المقيمة في بريطانيا والتي تعمل في احدى مستشفيات مدينة مانشستر، للإصابة بفيروس كورونا من خلال عملها كطبيبة وهي الآن في طريقها للشفاء من المرض. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}