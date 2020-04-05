حيدر الأسدي - بغداد أطلقت الشرطة المجتمعية في العراق مبادرة لتوزيع وجبات غذائية متكاملة على عناصر القوات الأمنية المرابطين في شوارع العاصمة بغداد وذلك للتخفيف من وطأة الواجبات التي يقومون بها وتمتد لساعات طويلة. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}