أبوظبي - سكاي نيوز عربية طوّر متطوعون في مدينة البصرة أقنعة للوجه بنظام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتقديمها مجانا للكوادر الطبية بهدف تغطية النقص في مواد الحماية ببلدهم الذي يواجه تفشيا في فيروس كورونا. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}