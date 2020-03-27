أبوظبي - سكاي نيوز عربية مع تفشي فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات للحد من انتشاره لجأ الرياضيون لوسائل للحفاظ على لياقتهم وبرامجهم التدريبيية، هذا التقرير يسلط الضوء على تجربة اثنين من لاعبي رفع الأثقال العراقيين. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}