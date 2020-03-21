حازم الجابر - بغداد أطلقت وزارتا التربية والتعليم العالي منصات تعليم إلكترونية في العراق، لإكمال المناهج الدراسية للطلبة، جاء ذلك عقب الإعلان عن تعطيل الدراسة في المدراس والجامعات لمنع انتشار وباء كورونا. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}