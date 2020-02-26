حازم الجابر - بغداد تظاهر آلاف العراقيين في ساحات الاعتصام بالعاصمة بغداد ومدن أخرى، تاكيدا لرفضهم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة. وهدد المتظاهرون بالتصعيد السلمي، في حال منح البرلمان الثقة لحكومة علاوي. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}