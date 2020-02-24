حيدر الأسدي - بغداد مجلس النواب حدد يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة للتصويت بالثقة على حكومة محمد علاوي، وذلك سط خلافات بين الكتل والأحزاب السياسية على منح الثقة للحكومة المرتقبة، وتصاعد الرفض الشعبي لها. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}