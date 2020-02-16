منى أبودياب - سكاي نيوز عربية قالت مصادر عراقية إن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا أيقظت العاصمة بغداد فجر اليوم. 3 من تلك الصواريخ استهدفت محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء، بينما استهدف الرابع مقرا تابعا لميليشيات الحشد الشعبي. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}