رجاء شكري - سكاي نيوز عربية كشفت مصادر عراقية وأميركية، أن واشنطن أبدت استعدادها لتمديد إعفاء بغداد من العقوبات المفروضة على إيران، ثلاثة أشهر أخرى، للسماح بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من طهران. وأوضح المسؤولون، أن الولايات المتحدة اشت التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}