أبوظبي - سكاي نيوز عربية متى وكيف سيخرج العراق من عنق الزجاجة؟ سؤالان مشروعان، تضيع إجابتهما وسط مشهد يعج بالتحديات. ففي الوقت الذي ينتظر فيه أن يعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تشكيلته الحكومية، يهدّد التيار الصدري علاوي بإسقاطه. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}