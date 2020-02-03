أبوظبي - سكاي نيوز عربية تجددت التظاهرات والاحتجاجات الرافضة لتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية، وذلك بعد دعوة الصدر لإنهاء الاحتجاجات وفتح الطرقات، وهو ما اعتبره المتظاهرون انقلابا من الصدر وأتباعه عليهم. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}