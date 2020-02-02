أبوظبي - سكاي نيوز عربية كلفه رئيس البلاد بالمهمة الأصعب، قبل الرجل التكليف ومن موقعه الجديد سارع لإطلاق الوعود والتعهدات على العراقيين. إنه محمد توفيق علاوي، رئيس الحكومة الجديد الذي كلفه برهم صالح، بتولي المنصب. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}