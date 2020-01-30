أبوظبي - سكاي نيوز عربية يتجه تحالفا الفتح وسائرون لتقديم وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي كمرشح لمنصب رئيس الوزراء. وقد رفض المحتجون اختيار علاوي لمخالفته الشروط التي وضعوها في اختيار الرئيس المقبل للحكومة. التالي يعرض الآن {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{radioWidgetTitle}} {{pollWidgetTitle}} المزيد من الفيديو {{breakingNewsWidgetTitle}} l عاجل المزيد المزيد {{pollWidgetTitle}} {{radioWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}} {{sidebarWidgetTitle}}