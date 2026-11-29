شملت الزيارة جولة في استوديوهات وغرف الأخبار التابعة لـ"سكاي نيوز عربية"، وغرف الأخبار في "ذا ناشونال" و"العين الإخبارية"، للاطلاع على آليات الإنتاج وأحدث التقنيات المستخدمة، رافقها خلالها عدد من قيادات مجموعة IMI، من بينهم نخلة الحاج الرئيس التنفيذي للتحول المؤسسي، وكريم بن صلاح الرئيس التنفيذي للاستثمارات، وشريف بدرالدين الرئيس التنفيذي للقيمة، وعبده جادالله مدير جودة المحتوى التحريري، وجمال الحربي مدير إدارة العلاقات الاستراتيجية، إلى جانب مينا العريبي رئيسة تحرير "ذا ناشونال"، ولبنى فواز رئيسة تحرير CNN الاقتصادية، وأحمد العلوي رئيس تحرير "العين الإخبارية".

ووقعت منى المري مع علي الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة IMI، مذكرة تفاهم بين نادي دبي للصحافة وأكاديمية IMI للإعلام، تهدف إلى تطوير المواهب الإعلامية وتأهيل جيل جديد من الكفاءات وتبادل الخبرات المهنية.

وخلال الزيارة التقت منى المري، نائب رئيس مجلس دبي للإعلام والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، قيادات مجموعة IMI وفرق العمل، وناقشت أبرز التحولات التكنولوجية والمهنية التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام عالميا.

وقالت منى المري إن قوة الإعلام الوطني تتعزز حين تتكامل خبرات مؤسساته، مؤكدة أن التحولات التكنولوجية والمهنية تفرض مراجعة أساليب إنتاج المحتوى وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة تغير أنماط التلقي والتفاعل مع المنصات.

وأضافت أن مسؤولية المؤسسات تكمن في منح الكفاءات المعرفة والمهارات التي تمكّنها من قيادة هذا التطور، لأن "ثقة الجمهور تبنى بما يقدم له وبالمعايير الملتزم بها في كل ما ينشر".

كما شددت على أن الاستثمار في التكنولوجيا يستمد قيمته من قدرة المؤسسات على توظيفه في تطوير أدائها وتعزيز صلتها بالجمهور.

من جانبه، أكد علي الحمادي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة IMI، على أن قوة القطاع الإعلامي الإماراتي تنبع من تكاتف مؤسساته في إعداد الكفاءات والمواهب.

وأوضح أن الاتفاقية تجمع بين الخبرات التدريبية التي تقدمها أكاديمية IMI والحضور الواسع لنادي دبي للصحافة على مستوى القطاع، بما يسهم في إعداد مزيد من الصحفيين والصحفيات لمواكبة متطلبات غرف الأخبار التي تشهد تحولا متسارعا بفعل التكنولوجيا.

رافق منى المري خلال الزيارة كل من: محمد الملا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، ونهال بدري الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، وهشام العلماء الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام في مجلس دبي للإعلام، وهند فكري مدير الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ووداد كاهور رئيس قسم تطوير المواهب في نادي دبي للصحافة، وجاسم السلطي رئيس قسم الفعاليات في النادي، وجاسم الشمسي مدير جائزة الإعلام العربي.