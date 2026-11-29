وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس"، من طراز "بوينغ 787-9"، في طريقها من مطار ملبورن إلى مدينة دالاس الأميركية، السبت، عندما اضطرت إلى العودة أدراجها.

وبحسب موقع "إير لايف"، اتُخذ قرار العودة بعد العثور على حطام يُشتبه في أنه سقط من الطائرة على مدرج مطار ملبورن.

وأمضت الطائرة أكثر من ثماني ساعات ونصف الساعة في الجو قبل أن تهبط مجددا في أستراليا.

وبعد وقت قصير من إقلاع الرحلة رقم "كيو إف 21"، اكتشفت مركبة تابعة لفرق السلامة في مطار ملبورن حطاما على المدرج.

ولم يتأكد المسؤولون من أن الحطام يعود إلى الطائرة إلا بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المطار.

وأبلغ مراقبو الحركة الجوية طاقم الطائرة بهذا الاكتشاف، بعدما كانت تحلق على ارتفاع 35 ألف قدم وأمضت أربع ساعات في الجو.

وبدلا من تحويل مسار الرحلة إلى مطار أقرب في جنوب المحيط الهادئ، قرر الطيارون العودة بالطائرة إلى نقطة انطلاقها.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" إلغاء الرحلة ذاتها التابعة لشركة "كانتاس"، من ملبورن إلى دالاس، الأحد أيضا.

وقالت شركة "كانتاس" لصحيفة "مترو" البريطانية إن الرحلة عادت إلى ملبورن للحصول على الدعم الفني بسبب مشكلة ميكانيكية.

ووفرت الشركة للمسافرين أماكن إقامة ووسائل نقل وقسائم وجبات، كما أعادت حجز تذاكرهم على رحلة بديلة.