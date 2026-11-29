وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الحادث وقع بالقرب من جسر ضاحية الشام في مدينة دوما بريف دمشق، بعد انزلاق الحافلة بسبب الأمطار واصطدامها بسيارة، ما أدى إلى انحرافها نحو المسار المقابل.

وقال مدير مركز عمليات دوما في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بريف دمشق، بسام حمد، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الحافلة كانت تقل 51 راكبا، معظمهم من المواطنين الأردنيين المتجهين إلى تركيا.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني السوري توجهت إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم جميعا إلى مستشفى الشرطة في مدينة حرستا لاستكمال تلقي الرعاية الطبية.

وأضاف حمد أن الإصابات تراوحت بين الكسور والرضوض، مشيرا إلى انزلاق شاحنة قلاب خلال تعامل الفرق مع الحادث واصطدامها بالمنصف الإسمنتي للطريق، من دون تسجيل إصابات.

وبيّن أن فرق الاستجابة اتخذت الإجراءات المرورية اللازمة، ووضعت الشاخصات التحذيرية لتنبيه السائقين وحثهم على تخفيف السرعة، كما عملت بالتنسيق مع شرطة المرور وأمن الطرق على إزالة آثار الحادث وتنظيف الطريق ومعالجة بقع الزيوت والوقود المتسربة، وإعادة الحواجز الإسمنتية الفاصلة إلى مواقعها.