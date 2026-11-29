وكان الملك تشارلز قد دعا ابنه الأصغر لقضاء بعض الوقت معه في بالمورال باسكتلندا الشهر الماضي.

ويعد اللقاء الأول وجها لوجه بينهما منذ عودة دوق ساسكس مع عائلته للإقامة في المملكة المتحدة في أغسطس الماضي.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، زار هاري، البالغ من العمر 42 عاما، والده تشارلز في 17 أكتوبر.

ويُعتقد حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللقاء جرى على انفراد، دون حضور ميغان أو طفليهما آرتشي، البالغ من العمر سبع سنوات، وليليبت، البالغة من العمر خمس سنوات، اللذين كانا يقضيان عطلة منتصف الفصل الدراسي آنذاك.

في غضون ذلك، كانت الملكة كاميلا تحضر فعاليات "يوم الأبطال" لسباقات الخيل في مضمار أسكوت الملكي، على بعد نحو 640 كيلومترا.

ولم تُعرف طبيعة المحادثات التي دارت بين الملك ودوق ساسكس، لكن مصدرا ملكيا قال للصحيفة: "هناك رغبة في الحفاظ على علاقات جيدة".

وظل اللقاء طي الكتمان حتى الآن، على خلاف اللقاء الذي جمع هاري بوالده في هايغروف خلال الصيف، بحضور كاميلا وميغان وآرتشي وليليبت، والذي أعلن عنه قصر باكنغهام رسميا.

وأشارت مصادر مقربة من هاري إلى أن رغبته في قضاء مزيد من الوقت مع عائلته كانت أحد الدوافع الرئيسية وراء عودته إلى المملكة المتحدة.

وفي حديث لمجلة "جي كيو" الشهر الماضي، تحدث هاري عن رغبته في "المصالحة" مع عائلته و"طيّ صفحة الماضي".

وقال الأمير: "في ظل كل ما يحدث في العالم، فإن الأمر الأكثر أهمية هو المصالحة".

وأضاف: "تبقى الندوب إلى الأبد، لكن طريقة تفكيرك في الأمور التي حدثت وقدرتك على تجاوز الماضي، أمر أشجع الجميع عليه".

وتابع: "بالنسبة لي، هناك ما يكفي من المشكلات في العالم وفي حياة الناس، فلا داعي لاستمرار الخلافات العائلية".

لكنه أضاف: "بعض الأشخاص لا يريدون إنجاح المصالحة، أما أنا فأريد تسوية الأمور".

ونفى ممثلو هاري أن يكون تصريحه الأخير موجها إلى شقيقه الأمير ويليام.

ورغم أنه لم يؤكد ما إذا كانت العائلة ستحتفل بعيد الميلاد في الولايات المتحدة أم المملكة المتحدة، فإن هاري قال إن آرتشي وليليبت "متحمسين لرؤية الثلوج".

واستعاد هاري في مقابلة صحفية مؤخرا ذكريات الاحتفالات بالأعياد مع العائلة الملكية في ساندرينغهام خلال السنوات الماضية.

وأشار الدوق، الذي لم يتلق دعوة للمشاركة في احتفالات هذا العام، إلى إن الموائد كانت تضم "الديك الرومي بكل أنواعه".

استبعاد هاري وميغان من احتفالات العائلة الملكية

تأتي خطط دوق ودوقة ساسكس للعودة إلى الولايات المتحدة بعدما لم توجه كاثرين، أميرة ويلز، دعوة إلى شقيق زوجها الذي توترت علاقتها به، أو إلى زوجته، لحضور حفل عيد الميلاد السنوي الذي تنظمه في كنيسة وستمنستر آبي هذا العام.

ولم يكن ذلك التجاهل الوحيد الذي تعرض له الزوجان، إذ لم يتلقيا أيضا دعوة للمشاركة في أي من احتفالات العائلة الملكية بعيد الميلاد في ساندرينغهام.

وغاب اسما هاري وميغان عن قائمة المدعوين إلى مأدبة الغداء الخاصة بالعائلة الملكية الموسعة، التي أقيمت في قصر باكنغهام قبل عشرة أيام من 25 ديسمبر الماضي.