وقالت إدارة الإطفاء في هندوراس إن سائق الحافلة وثلاثة رجال آخرين وخمس نساء لقوا حتفهم.

ولم تتضح بعد أسباب الحادث، لكن أحد عمال الإنقاذ قال إن بعض الركاب كانوا يتم قذفهم من المركبة في أثناء سقوطها.

وكانت الحافلة، التي تشغلها شركة ترانسبورتي كارولينا، في طريقها من العاصمة تيغوسيغالبا إلى بلدة لا إسبيرانزا، الواقعة على بعد نحو 170 كيلومترا إلى الغرب.

ووقع الحادث على امتداد طريق سريع شديد الانحدار ومتعرج في إقليم كوماياغوا في هندوراس.