ودانت محكمة مونستر الابتدائية غربي ألمانيا فايكامب، الجمعة، بتهمة "التحريض على الكراهية" وفقا للقانون الألماني، بعد تصريحات "أشاد فيها بأدولف هتلر" خلال مقابلة أجريت معه في يوليو 2025"، على هامش تجمع لليمين المتطرف.

وقال حينها: "كان عبقريا، كان أدولف هتلر عبقريا"، واصفا إياه بأنه "أعجوبة من عجائب العالم لا مثيل لها".

كما صرح قائلا: "أنا معجب به. حبي لألمانيا يتجسد في أدولف هتلر".

والجمعة ظهر فايكامب في المحكمة بهيئة تشبه هيئة هتلر، إذ ارتدى معطفا جلديا طويلا وربطة عنق تحمل شعار زهرة "إديلويس"، وهو شعار كانت تستخدمه قوات تابعة للجيش النازي.

وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية أن فايكامب كان يهز رأسه موافقا عندما عرضت المقابلة المذكورة داخل قاعة المحكمة، وفي كلمته الختامية قبل صدور الحكم قال: "أنا معجب بأدولف هتلر، وأنا أحب الفوهرر".

واعتبر فايكامب أن ما قاله يندرج تحت بند "حرية الرأي"، مجادلا بأن اقتصار الحديث عن هتلر في ألمانيا على الجوانب السلبية فقط لا يمثل حرية تعبير، بل يعد "تحكما في الآراء".

وطالب فريق الدفاع عنه ببراءته استنادا إلى مبدأ حرية التعبير، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع.